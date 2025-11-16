メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市一之宮町の飛騨一宮水無神社では、迎春準備「しめ縄作り」が行われました。 高山市一之宮町にある水無神社では、毎年この季節、神社に飾る正月用のしめ縄を氏子の人たちが手作りしています。 午前9時からおよそ50人が集まり、600kgの藁を使って、正月用の23本のほか神事に使う9本のしめ縄を作りました。 長さ7mを超えるものなど大きいものは、7人がかりで息を合わせ、緩みの