メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県美濃加茂市の病院で、地域の人々が健康について学ぶイベントが開かれました。 美濃加茂市の中部国際医療センターで行われた「健康フェスティバル」は、地域の人に、健康と最新の医療への理解を深めてもらうのが目的です。 認知機能の検査や、医師による血管の状態を確認する診断、ＡＥＤや心臓マッサージの実習が行われました。 また、がんの最新治療施設の見学も行わ