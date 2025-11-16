メ～テレ（名古屋テレビ） 16日午前、三重県志摩市の沖合で、フグ漁をしていた船から男性が海に転落し、その後発見されましたが、死亡が確認されました。 午前11時ごろ、三重県志摩市安乗崎の沖合で、フグ漁をしていた船の船長から「男性乗組員がいなくなった」と、鳥羽海上保安部に通報がありました。 通報からまもなく近くにいた漁船が発見・救助し、男性は病院に搬送されましたが死亡が確認されました。 死亡し