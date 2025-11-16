任期満了に伴う山形県真室川町の町長選挙は、きょうが投開票日です。午後4時現在の推定投票率は27.56％で、前回8年前より17ポイントあまり低くなっています。真室川町長選挙に立候補しているのは、届け出順に、現職で3回目の当選を目指す新田隆治さん（69）と新人で前の町議会副議長、小松健弥さん（61）の2人です。投票は町内12か所で16日午前7時から始まりました。午後4時現在の推定投票率は27.56％で、前回8年前より17ポイント