毎日のヘアケアが、ちょっと待ち遠しくなるかも♡ ヘアケアブランド「ミープラス（Mii＋）」から、香りと仕上がりを自由にカスタマイズできる『ミープラス リペアブースター ヘアマスク』が新登場します。2025年11月21日（金）より全国のロフトにて先行発売を開始（※一部店舗を除く）。気分で選ぶ3タイプの香りと仕上がりで、“私らしさ”をもっと楽しめる新しいヘアケア体験をお届けします♪ 香り