新潟県南魚沼市は１６日、同市大木六の住宅地で、麻酔銃による緊急銃猟で体長約５０センチの子グマ１頭を駆除したと発表した。市や南魚沼署によると、同日午前１０時４０分頃、クマ１頭が民家敷地内の柿の木で柿を食べていると近所の住民から１１０番があった。その後、約５０メートル離れた別の民家の敷地に移動し、木の上で動かなくなったため、市は午後２時４４分に緊急銃猟を行った。けが人はなかった。同市での緊急銃猟は