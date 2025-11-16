女優の美波（39）が16日までに、インスタグラムを更新。第1子の誕生を報告した。美波は「新しい命が宿り、誕生しました」と報告。そして「日々、お腹の中で少しずつ成長していく小さな存在は、人生の大きな変化を受け入れる力を与えてくれました。静かに見守りつつ、その時を待ち。ついに、子はこの世界の光を見ました。その瞬間、まぶしい空気が私たちを包み込んだようでした」と思いをつづった。続けて「この子の人生は、季節の