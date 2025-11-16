愛知県刈谷市の市政75周年を記念して、ディズニーの仲間たち11月16日、市内をパレードし、多くの人が詰めかけました。刈谷市内をパレードしたのはミッキーマウスや、ミニーマウス、ドナルドダックなど、ディズニーの仲間たちです。市政75周年を記念して行われたもので、ジャンボリミッキーの曲に合わせて、およそ1キロをパレードしました。沿道には市民らおよそ9万人が詰