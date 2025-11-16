細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』のテーマカフェ「果てしなきスカーレット ＆ Memorial Cafe」が、11月21日（金）〜12月21日（日）の期間、東京・渋谷にある「BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店」で開催される。【写真】スカーレットの涙をイメージ！フォトジェニックなメニュー一覧■過去作をイメージしたメニューも用意今回『果てしなきスカーレット』の公開を記念して開催される「果てしなきスカーレット ＆