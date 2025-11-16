第105回全国高校ラグビー長崎県大会の決勝が16日、長崎市のかきどまり陸上競技場であり、長崎北陽台が長崎北を12―0で破って2大会連続23回目の全国への切符を手に入れた。県代表として、12月27日に花園ラグビー場（大阪府東大阪市）で開幕する全国大会に出場する。長崎北陽台は0―0で迎えた後半16分、右サイドから上がった梁瀬爽太（3年）のトライで先制し、ゴールも決めて7点を先取。27分にも村中響（2年）がトライを決めた。