ソフトバンクの宇野真仁朗内野手（19）が16日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸500万円でサインした。（金額は推定）◆ソフトバンク支配下選手の契約更改一覧はこちら早実高からドラフト4位で今季入団。ウエスタン・リーグで10試合で打率3割9分1厘をマークも、7月に右肘関節内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）をし、9月にも左手首を手術。現状はリハビリが続いており「