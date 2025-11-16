JR肥薩線の観光列車「SL人吉」をけん引し、昨年3月に引退した蒸気機関車（SL）の「58654号機」を軌道上で走らせる動態展示が16日、熊本県人吉市のJR人吉駅前で始まった。煙を吐き、汽笛を響かせるかつての雄姿がよみがえり、多くの鉄道ファンが歓声を上げた。市は今後、ほぼ毎月動かす予定。SLは1922年製。大正時代から高度経済成長期に活躍した「ハチロク」と呼ばれる型式で、2009年からSL人吉を引っ張った。20年7月の熊本豪