地球を笑顔にするウィーク、シリーズSDGsです。普段使っているモノやサービスを災害時にも役立てようという「フェーズフリー」の考え方。最新家電を使ってフェーズフリーを実現しようという取り組みが進んでいます。先月、東京の伊豆諸島を襲った台風22号と23号。「（Q.いま一番困っていることは）水。水だけ。1回だけ出た時があったから、泥水だったが風呂いっぱいに溜めて」八丈島の一部では断水が1か月以上続きました。こうした