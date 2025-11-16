フィギュアスケート男子の友野一希（第一住建グループ）は、首位の座を守ることができなかった。ショートプログラム１位で迎えたグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦スケートアメリカ（１５日＝日本時間１６日、米ニューヨーク州レークプラシッド）のフリーでは、冒頭の４回転トーループで回転不足と判定され、さらに転倒した。続く４回転トーループでまたしても転倒。後半は粘りの演技を見せるも、フリー８位の１４９・８０点に