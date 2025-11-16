阪神への交換トレードが決まった日本ハム・伏見寅威捕手が１６日、自身のインスタグラムを更新し、チームメートやファンに惜別メッセージを寄せた。「３年前の今頃、緊張しながらもたくさんの夢を持って北海道へやってきたことがつい昨日のように思えます。あっという間だった気もするし、濃い思い出がありすぎてもっと長い時間ファイターズにいた様もするし、何とも言えない気持ちです。地元ということもあり毎試合たくさんの