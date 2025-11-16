3人が立候補した霧島市長選挙は16日、投票が行われています。 霧島市長選挙に立候補したのは、 ▼新人で元霧島市議会議員の山田龍治さん ▼新人で元霧島市議会議員の今吉直樹さん ▼現職で3期目を目指す中重真一さん の3人で、いずれも無所属です。 午後4時現在の投票率は24.03%で、前回を6.5ポイント下回っています。 なお期日前投票をした人は2万3324人で、前回より1000人余り多くなっています。 投票は午後7時で締め