大分国際車いすマラソンが16日、大分県大分市で行われ、スイスのマルセル・フグ選手が12回目の優勝を果たしました。 大分国際車いすマラソン 44回目を迎えた2025年の大会には日本を含む14か国の177人がエントリーしました。 フルマラソンは、2024年、けがで欠場し2年ぶりの出場となる世界記録保持者、スイスのマルセル・フグ選手など3人がレースを引っ張ります。21キロ付近で抜け出したフグ選手はそ