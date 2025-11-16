16日未明、福岡県久留米市で、15歳の女子高校生が無免許で車を運転し、横断歩道で一時停止せず歩行者の通行を妨げた疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、16日午前3時ごろ久留米市六ツ門町の交差点で、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるにもかかわらず、一時停止しなかった乗用車を、パトロール中の警察官が発見しました。警察官が停止を求めたところ、乗用車は信号待ちしていたタクシーに追突したという