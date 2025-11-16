16日午後、鹿角市の田んぼで女性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察や消防によりますと、16日午後3時半ごろ鹿角市花輪で「田んぼの中に人が倒れている」と警察に通報があり、駆け付けた消防が死亡を確認しました。倒れていたのは高齢の女性で、体にはクマにひっかかれたような複数の傷があることから警察はクマに襲われた可能性もあるとみて、身元の確認を進めるとともに死因を調べています。