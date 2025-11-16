秋の芝マイル王決定戦「第42回マイルチャンピオンシップ」（23日、京都芝1600メートル）に近年屈指の好メンバーが顔をそろえる。連覇を狙う古豪ソウルラッシュに、春の安田記念覇者ジャンタルマンタル。さらに英国からドックランズが参戦。超ハイレベルの戦いになりそうだ。主役は安田記念で朝日杯FS、NHKマイルCに続くマイルG1・3勝目を挙げたジャンタルマンタル。同年の安田記念覇者がマイルCSに出走するのは5年ぶり。同一年