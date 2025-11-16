全国高校サッカー選手権大会県大会の決勝戦が、16日行われ大分鶴崎が大分に勝利し2年連続の優勝を果たしました。 全国高校サッカー選手権大会県大会決勝 2連覇を狙う大分鶴崎と3年ぶり13回目の優勝を目指す大分の2年連続同じ顔合わせとなった決勝戦。 試合は開始早々、動きます。前半5分。去年のリベンジに燃える大分はキャプテンの岡松がゴール前に抜け出しシュート！見事、先制点を挙