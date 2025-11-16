BE:FIRSTが2026年5月16日(土)・17日(日)の2日間に渡り、味の素スタジアムにて初のスタジアムライブ＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞を開催することを発表した。BE:FIRSTは2021年のデビュー以降、ホールツアーやアリーナツアーを経て2024年には初のドーム公演を開催。2025年には4都市9公演で約30万人を動員する初の4大ドームツアー、そしてアメリカ・アジア・ヨーロッパの12都市を回る初のワールドツアーを開催