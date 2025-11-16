15日に開幕した、耳が聞こえない・聞こえにくい人のためのオリンピック「デフリンピック」。バレーボールでは、2大会ぶりの金メダルを狙う女子日本代表がイタリアと対戦し、双子の梅本姉妹が躍動しました。試合前の練習で、選手たちは手話でコミュニケーションをとっていました。チームを引っ張るのは、双子の梅本姉妹。姉でキャプテンの綾也華選手と妹の沙也華選手です。日本は金メダリストとして臨んだ2022年の前回大会、選手団