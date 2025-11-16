■全国の17日（月）の天気低気圧が急速に発達しながら北海道の北へ進み、北日本から西日本を寒冷前線が通過するでしょう。前線の通過後は、冬型の気圧配置となって、この時期としては強い寒気が流れ込みそうです。日本海側では雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。また、北海道では午後は雪になり、東北でも夕方以降は雪に変わる所がありそうです。北海道や東北では30〜