＜CROSS ROAD Fest＞DAY2の3番手は、来年デビュー20周年を迎えるLM.C。前バンドからの転換タイム、幕を下ろしてのサウンドチェック中にmaya(Vo)が声だけで登場。ビートトラックの音源が流れると、そのリズムに合わせて“今日はここ、幕張イベントホールで”、“みんなもこうして集まってくれて”など、即興のラップで今の気持ちを観客と共有。そして、「早くやりたいな。早く、ひとつになっちゃいましょう。…人生で2回目くらいに