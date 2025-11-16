16日午前、能代市の商業施設にクマ1頭が侵入しました。客や従業員にけがはなく店内は一時封鎖されたのち、クマは捕獲されました。現場は能代市柳町のイオン能代店です。能代警察署や能代市によりますと16日午前11時20分ごろ、イオン能代店の従業員から「クマが店の中にいる。家具売り場のあたりに閉じ込めている」などと110番通報がありました。従業員がついたてなどを使ってクマを1階の北側、家具売り場近くに囲い込んだというこ