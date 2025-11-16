GENERATIONSのボーカリスト・数原龍友のソロプロジェクトKAZが、ニューシングル「チキンライス」を配信限定で11月24日にリリースすることが発表された。「チキンライス」は、2004年にリリースされた浜田雅功と槇原敬之が歌うクリスマスソング。これまで番組等で共演し交流を深めてきた浜田雅功に、数原龍友自身からカバーを相談したという。KAZは「日本を代表するクリスマスソングの1曲。冬になると聴きたくなって歌いたいなと思っ