11月14日(金)から3日間にわたり韓国で開催されているJ-POPフェス＜WONDERLIVET 2025＞。その2日目となる11月15日(土)にいきものがかりがヘッドライナーとして出演した。韓国でのパフォーマンスはグループ初となる。◆ライブ写真当日はステージ上に吉岡聖恵と水野良樹が登場し、イントロの演奏がはじまると会場内から歓声が。いきものがかりの2人はリバイバルヒットで話題となった「コイスルオトメ」「気まぐれロマンティック」の2