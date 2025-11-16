11月17日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、元メジャーリーガーの五十嵐亮太、井口資仁、岡島秀樹、齋藤隆、マック鈴木と、ジャーナリスト・AKI猪瀬が登場。“大谷翔平ブーム”により注目が集まっているアメリカ・メジャーリーグの魅力に迫る！現役時代、ワールドチャンピオンに貢献した井口、岡島は、ワールドチャンピオンのチームだけが得られるチャンピオンリングをスタジオで披露。井口はリングの価値の