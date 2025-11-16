【天皇杯準決勝】(パナスタ)神戸 2-0(前半1-0)広島<得点者>[神]永戸勝也(24分)、佐々木大樹(69分)<警告>[神]マテウス・トゥーレル(78分)観衆:17,861人主審:小屋幸栄副審:西橋勲、赤阪修└神戸が天皇杯2連覇に王手! 永戸が先制弾、大迫PK失敗もやり直しキッカー交代で佐々木が追加点…広島に完封勝利