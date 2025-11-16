パソコン用メインメモリーの価格が急騰している。全国2400の家電量販店やオンラインショップなどの実売データベース「BCNランキング」の集計で明らかになった。1GBあたりの税抜き単価（GB単価）が11月に入って急騰。11月1〜12日のGB単価が529.7円に達した。この6月まで300円前後で推移していたところからの急上昇だ。一部では、AI処理用のDRAM需要が急拡大する中、サーバー向けメモリー需要が急増し製造ラインがそちらに集中。そ