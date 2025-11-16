22日の土曜福島メインレースは、ハンデ重賞「第61回福島記念」（芝2000メートル）。最近10年で1番人気がわずか1勝と難解な一戦。今年も実績馬から上がり馬まで多彩なメンバーが集まった。中でも注目は連覇を狙うアラタ。昨年は外々から豪快に差し切りV。2着に1馬身差をつける快勝劇で、高い小回り適性を改めて示した。前走の札幌記念では強敵相手に13番人気で3着激走。8歳でも全く衰えはない。鞍上のベテラン横山典も心強い。