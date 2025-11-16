おととい（11月14日）未明、熊本市にあるトレーディングカードの無人販売店でカードが盗まれた事件で、熊本県警が窃盗などの疑いで男5人を逮捕しました。 窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、熊本市に住む高校1年生や配送業など15歳から19歳の男5人です。 5人は共謀しておととい午前1時半ごろ、熊本市中央区渡鹿にあるトレーディングカードの無人販売店に侵入し、店内にあるポケモンカ}