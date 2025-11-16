男子鉄棒決勝角皆友晴の演技＝高崎アリーナ体操の全日本団体・種目別選手権最終日は16日、群馬県の高崎アリーナで種目別決勝が行われ、男子の鉄棒は10月の世界選手権代表の角皆友晴（順大）が14.900点で初制覇した。同種目で東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は8位で2連覇を逃し、2位だった平行棒を含めて今大会を無冠で終えた。パリ五輪3冠の岡慎之助はつり輪3位、川上翔平（ともに徳洲会）が2連覇し