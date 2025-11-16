【北京＝吉永亜希子】中国教育省は１６日、中国国民に対し日本への留学計画を慎重に検討するよう求める通知を出した。台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡り、中国政府は１４日に日本への渡航自粛を注意喚起しており、それに続く追加の対抗措置とみられる。同省は理由として、「中国人を対象とした違法犯罪事件が多発している。治安が良くなく、留学環境も芳しくない」と根拠を示さずに主張した。日本学生支援機構による