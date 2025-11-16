「結婚したいけど、なかなか相手が見つからない」。多くの人が抱えるそんな悩みを解決するために、山梨県内１２市町でつくる「県央ネットやまなし（やまなし県央連携中枢都市圏）」が動き出した。若者同士が出会う大規模交流イベントを開催するといい、広く参加者を募り、婚活や友達づくり活動・友活の場も提供する。初めての取り組みというが、背景には深刻化する人口減の問題があるようだ。（瀬田糸織）県央ネットやまなしが