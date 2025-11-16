東京・葛飾区議に当選した女子プロレスラーの?シン・広田・葛飾さくら?こと広田さくら氏が、センダイガールズ（仙女）の橋本千紘デビュー１０周年記念興行（１６日、後楽園ホール）に出場した。広田は７月の参院選愛知選挙区に日本維新の会から立候補するも落選。葛飾で再起し、シングルマザーの立場から子育て支援や安全、便利で暮らしやすい街づくりなどを訴え、９日投開票の区議選に見事当選した。議員となって初の試合と