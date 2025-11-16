女子プロレス「センダイガールズ（仙女）」のワールド王者・橋本千紘（３３）が、自身のデビュー１０周年記念大会（１６日、東京・後楽園ホール）で宿敵・Ｓａｒｅｅｅ（２９）を破り、３度目の防衛に成功した。２０１５年１０月にデビューし１０周年を迎えた橋本は、デビュー当時からのライバルであるＳａｒｅｅｅを対戦相手に指名した。当初はノンタイトルのシングルマッチが行われる予定だったが、１０日のＳａｒｅｅｅ自主