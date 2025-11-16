全国高校ラグビーの熊本県予選の決勝が行われ、九州学院が3連覇を果たしました。 今年、15人制の公式戦では県内無敗の熊本西と、3連覇を目指す九州学院の決勝。 前半は互いに3トライずつをあげ、コンバージョンキックの差で熊本西が2点リードで試合を折り返します。【前半終了熊本西21―19九州学院】 勝負の後半、開始2分でした。 九州学院・赤川のトライで逆転すると・・・後半17分にも徳田がトライ