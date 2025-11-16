15日に開幕した、耳が聞こえない・聞こえにくい人のためのオリンピック「デフリンピック」。柔道で日本のメダル第1号が飛び出しました。メダル獲得を一目見ようと朝から大行列となった東京武道館。デフ柔道は「待て」などの審判の指示が聞こえにくいことがあるため、選手の肩をトントンとたたいて知らせます。選手たちを応援しようと、都内ではパブリックビューイングが開かれ、オリンピック柔道金メダリストの谷本歩実さん（44）