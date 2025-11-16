熊本市の商業施設「サクラマチクマモト」で、天草地域の魅力をPRするイベントが開かれています。 「サクラマチクマモト天草ジャック」と銘打ったこのイベントは、天草地域の魅力発信の他、今年（2025年）8月の豪雨災害からの復興支援も目的に、九州産交グループなどが開いているものです。 きょう（11月16日）は、天草特産のクルマエビを釣った数だけ持ち帰れる体験会が行われ、親子連れなどがチャレンジしていました。