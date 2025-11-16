俳優川〓麻世（62）と妻で料理研究家の花音さん（40）が、16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）に出演。川〓が友人関係から、交際するきっかけとなった出来事を語った。川〓は結婚へのトラウマを明かし、「離婚が成立した後も再婚したいって気持ちはあんまりなかった」と語った。川〓の離婚成立して数日後、花音さんが家に訪ねてきたといい、料理をふるまってくれたという。川〓は「家でみそ汁を