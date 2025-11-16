「施設整備等協賛競輪・Ｇ３」（１６日、小田原）塚本大樹（３７）＝熊本・９６期・Ｓ１＝が宮本隼輔（熊本）の番手まくりに乗り、直線で伸びてＧ３初制覇。賞金４５０万円をゲットした。２着は宮本、３着には岡本大嗣（東京）が入った。この３人には来年の競輪祭（小倉）の出場権が与えられた。今シリーズで競走得点トップの塚本がうれしいＧ３初制覇を果たした。レースはライン先頭を走る阿部将大（大分）がスタート取りか