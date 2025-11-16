大相撲11月場所中日。木曽郡上松町出身、御嶽海の結果です。西前頭十三枚目の御嶽海。16日の相手は西前頭十五枚目の湘南乃海です。御嶽海は立ち合いから強く当たり、押し出しで勝利。4勝目で星を五分に戻しました。17日は西前頭十六枚目の佐田の海との一番です。