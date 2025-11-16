静岡県小山町の富士スピードウェイで開かれた、米国の自動車レース「NASCAR」のイベント＝16日午前日本自動車会議所は16日、富士スピードウェイ（静岡県小山町）で米国の人気自動車レース「NASCAR（ナスカー）」の車両がデモンストレーション走行するイベントを開いた。米関税政策の影響が続く中、モータースポーツを通じて日米の相互理解を促そうと招待した。日本自動車会議所の会長を務めるトヨタ自動車の豊田章男会長は記者