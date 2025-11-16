「オートレースメモリアル・Ｇ２」（１６日、川口）永井大介（４８）＝川口・２５期＝が６周バックで抜け出し、大会初制覇を飾った。Ｇ２は１５回目、グレードレースは５６回目の制覇。優勝は今年２回目で通算１１２回目。２連覇を目指した青山周平（伊勢崎）が２車身差で２着、３着には篠原睦（飯塚）が入った。久々に強い永井が帰ってきた。絶好の３枠から全盛時の永井らしい力強い内容で、２０２３年２月のＧ１・グランプ