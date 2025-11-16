中国航空発動機集団発動機研究所が開発した３Ｄプリント製の超簡素・軽量の小型ターボジェットエンジン。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月16日】中国の国有航空エンジンメーカー、中国航空発動機集団は13日、傘下の発動機研究所が3Dプリント技術で独自開発した超簡素、軽量の小型ターボジェットエンジンが、初の単発エンジン飛行試験に成功したと発表した。同エンジンを搭載した機体は30分間飛行し、高度は6千メートル、速