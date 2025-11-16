「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）元Ｋ−１スーパーライト級王者の安保瑠輝也（３０）は元Ｋ−１スーパーウェルター級王者のマラット・グレゴリアン（３４）＝アルメニア＝に判定０−３で敗れた。ＯＮＥデビュー戦となった安保は、１回から二段蹴りなど鋭い攻撃を披露。激しい打ち合いを展開した。しかし、２回はプレッシャーを強めてきたグレゴリアンと接近戦となり、安保の動きが止まり始める。押し込まれる展開となり、