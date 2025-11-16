＜大相撲十一月場所＞◇中日◇16日◇福岡・福岡国際センター【映像】60キロ力士、鍛え抜かれた筋肉（全身）体重60.6キロの序二段力士が登場するなり、小柄ながらも鍛え抜かれた筋肉美にファン驚愕。力士のイメージとは異なる様子に「肋骨が透けて見える」「脚の筋肉が浮き出てる」など驚きの声が相次いだ。序二段八十八枚目・宇瑠寅（式秀）が序二段八十四枚目・美浪（秀ノ山）を寄り切って今場所初白星を挙げた一番でのこと。