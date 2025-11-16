太くてまん丸の黒フレーム、縦長のメタルフレーム……、デザインが素敵なメガネには憧れるけれど、いざかけてみると、どうもしっくりこない。自分に似合うメガネはどう選べばいいの？【写真】「自分にぴったりのメガネが分かる！」顔の形・タイプ別メガネの合わせ方顔の形が「卵形」に見えるメガネを選ぶ「メガネ選びで何よりも大事なのはサイズです。フレームが顔の横幅にぴったりか、少し内側に入るものを選ぶと、しっくりきま